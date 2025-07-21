كتب- نشأت علي:

ثمن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، ضد البؤر الإرهابية والإجرامية، من خلال القبض على عناصر من حركة حسم الإرهابية.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن وزارة الداخلية تواصل نجاحاتها الكبيرة في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن لافتا إلى أن مصر بفضل يقظة أجهزتها الأمنية ستبقى عصية على الكسر، وأن الشعب الذي لفظ الجماعة الإرهابية سيظل مساندًا للدولة المصرية ليؤكد للجميع أنه لا مكان للإرهاب ولا عودة للخونة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، بأن جرائم جماعة الإخوان لا تسقط بالتقادم، ولن تُغتفر مهما مر الزمن، مثمنا التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة المصرية، الذين لا يترددون لحظة في بذل أرواحهم دفاعًا عن الوطن، حاملين أرواحهم على أكفّهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية خفاقة.

وأكد أن تلك المحاولات البائسة من الجماعات الإرهابية لن تنجح في إضعاف الجبهة الداخلية أو زعزعة أمن واستقرار البلاد، بفضل إرادة وعزيمة قيادتها السياسية وأبنائها المخلصين ووقوف الشعب صفا واحدا خلف قيادته وقواته الأمنية.

واختتم "حسين"، تصريحاته بتوجيه الشكر لرجال وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، على دورهم الوطني في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد، مؤكدا أن ما حدث إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني في حماية أمن المواطنين والحفاظ علي استقرار البلاد.