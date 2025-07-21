تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصبها كوزيرة البيئة جاءت كجزء من إجراءات إدارية لتسهيل انتقالها إلى منصب دولي رفيع كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، قال "الحمصاني"، إن البيان الصادر اليوم جاء في إطار إجراءات روتينية لقبول الاستقالة"، مؤكداً أن الوزيرة ستتولى منصبها الأممي الجديد بشكل رسمي في أغسطس المقبل، وهذه خطوة انتقالية لتسهيل عملية التسليم والتسلم.

محمد القرش: مصر تعزز الزراعة العضوية لتتصدر الأسواق العالمية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر تسير بخطوات واثقة نحو تعزيز الزراعة العضوية كجزء من استراتيجية وطنية لدعم الصادرات وزيادة التنافسية في الأسواق الدولية.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح القرش أن هذا التوجه يأتي استجابة للطلب العالمي المتزايد على المنتجات الزراعية النظيفة التي تلبي المعايير البيئية والصحية.

مي عبدالحميد: مستأجرو الإيجار القديم يحصلون على شقق مدعومة بشرط

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة وضعت شرطًا أساسيًا لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وهو التنازل عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أوضحت عبد الحميد، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تواجه تحديات غير مسبوقة، لكنها تضع استراتيجيات فعالة لاستعادة عافيتها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد ربيع أن "الهيئة خسرت نحو 62% من عائداتها الدولارية خلال العامين الماضيين"، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر جاءت نتيجة التحولات في طرق الشحن والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

خبير اقتصادي: تنويع التمويل يدعم الاستقرار ويعزز مرونة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت في نوفمبر 2016 شكلت ركيزة أساسية لتحسين الأداء المالي لمصر.

خلال مداخلته عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح أن هذه الإصلاحات، التي تركز على مرونة سعر الصرف وتقليص عجز الموازنة العامة، أسهمت في تحقيق فائض أولي مستدام، مما مهد لخفض الدين العام بشكل تدريجي.

الإفتاء: زيارة النساء للقبور جائزة شرعًا مع الالتزام بالضوابط

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية لا تمنع النساء من زيارة القبور، سواء يوم الجمعة أو غيرها من الأيام، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، موضحًا أن هذه الزيارة تُعد مشروعة لما تحمله من تذكير بالآخرة وتشجيع على الدعاء للأموات.

خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أشار فخر إلى أن الهدف من زيارة القبور هو الاتعاظ وأخذ العبرة، مؤكدًا جواز ذهاب النساء للقبور إذا كان لغرض الدعاء والاستغفار للميت، مضيفًا أن إخراج الصدقات على روح المتوفى أثناء الزيارة عمل مستحب يعكس البر والوفاء.