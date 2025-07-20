محمد القرش: مصر تعزز الزراعة العضوية لتتصدر الأسواق العالمية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر تسير بخطوات واثقة نحو تعزيز الزراعة العضوية كجزء من استراتيجية وطنية لدعم الصادرات وزيادة التنافسية في الأسواق الدولية.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح القرش أن هذا التوجه يأتي استجابة للطلب العالمي المتزايد على المنتجات الزراعية النظيفة التي تلبي المعايير البيئية والصحية.

وأشار المتحدث إلى أن إصدار قانون الزراعة العضوية واللائحة التنفيذية الخاصة به يمثل خطوة رئيسية لتنظيم هذا القطاع. وأضاف أن الوزارة أنشأت معملًا متخصصًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية، يمنح شهادات معتمدة للمنتجات العضوية، مما يضمن جودتها ويسهل تسويقها عالميًا.

وتابع القرش أن الزراعة العضوية أصبحت ركيزة أساسية في المشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، التي تهدف إلى استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان.

وأكد أن هذه المشروعات توفر قاعدة إنتاجية ضخمة تدعم التوسع في الزراعة النظيفة، مع التركيز على ترشيد الموارد من خلال استخدام الصوب الزراعية الحديثة.

وأشار إلى أن الوزارة دربت أكثر من 50 ألف شخص من عمال رش المبيدات لضمان استخدامها بأمان، مما يحمي المحاصيل من التلوث ويعزز ثقة المستهلك الدولي في المنتجات المصرية.

وأضاف أن هذه الجهود تساهم في تحقيق تتبع كامل لسلاسل الإنتاج، وهو ما يعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية.، مشددًا على أن التزام مصر بالمعايير البيئية والصحية سيجعل منتجاتها الزراعية في صدارة الخيارات المفضلة للأسواق الدولية.