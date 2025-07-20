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حماة الوطن يوجه التحية لوزارة الداخلية بعد إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

10:48 م الأحد 20 يوليه 2025

حزب حماة الوطن

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كتب- عمرو صالح:

وجه حزب حماة الوطن، التحية لأبطال الداخلية، بعد نجاحهم في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية، التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد.

وأشاد الحزب في بيان له بالضربة الاستباقية التي نجحت في إحباط العمل الإرهابي، وهو ما يؤكد على يقظة رجال الشرطة المصرية، وقدرتهم في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد.

وأشار إلى أن مخططات هذه الخلية، تؤكد أن أعداء الوطن ما زالوا يخططون لضرب الاستقرار في البلاد، عبر تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية، التي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية في مصر.

ووجه حزب حماة الوطن، بخالص التعازي لشهداء الواجب في هذه العملية، داعيا المولى عز وجل أن يقبلهم من الشهداء.

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