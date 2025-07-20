الفريق أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين

كتبت- داليا الظنيني:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تواجه تحديات غير مسبوقة، لكنها تضع استراتيجيات فعالة لاستعادة عافيتها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد ربيع أن "الهيئة خسرت نحو 62% من عائداتها الدولارية خلال العامين الماضيين"، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر جاءت نتيجة التحولات في طرق الشحن والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "رغم هذه التحديات، تعاملنا مع الموقف بمرونة واتخذنا قرارات استراتيجية لمواجهة الأزمة".

وتابع رئيس الهيئة إلى الإجراءات التصحيحية، "قررنا منذ 15 مايو تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15%، خاصة للسفن العملاقة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل بعودة العديد من الخطوط الملاحية الكبرى.

أوضح ربيع أن التوترات في البحر الأحمر شكلت تحديًا كبيرًا، مضيفًا: "الحقيقة تؤكد أنه لا يوجد بديل فعلي لقناة السويس".

وأشار إلى أن الطرق البديلة تظل أكثر تكلفة، وأطول زمنًا، وأعلى في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وأكد الفريق أسامة ربيع على ثقته بمستقبل القناة، قائلاً: "قناة السويس ستظل المسار الملاحي الأكثر كفاءة وفعالية"، مشددًا على أن موقعها الاستراتيجي كأقصر طريق مائي بين الشرق والغرب يضمن استمرارها كخيار أول لأساطيل الشحن العالمية.