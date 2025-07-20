كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة اليوم 20 يوليو 2025 امتلئ بنحو 60 مليار م3 عند منسوب 638 م، كما كان عند انتهاء الملء الأول في 5 سبتمبر 2024.

وأضاف في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إثيوبيا فتحت في ذلك الوقت 3 بوابات لتصريف الزائد من المياه حتى تم الغلق تماما فى 24 ديسمبر 2024، ونقصت البحيرة 5 مليار م3 فقط طوال 10 أشهر، كان المفروض تستهلك فيها التوربينات 30 مليار م3 على الأقل فى حالة تشغيلها بكفاءة 50%، إلا أن البحيرة لم تتغير حتى بداية الأمطار فى أول يوليو الجارى واستعادت اليوم التخزين.

وتابع: "عدم تشغيل التوربينات بكفاءة كان يتطلب تصريف المياه تدريجيا بدءًا من إبريل، ولكن لم تفتح البوابات حتى لا ينكشف للعامة أن التوربينات لم تعمل بكفاءة وظلت مغلقة، واليوم يجب فتح بوابتين من المفيض العلوى للمحافظة على المخزون الفعلى 60 مليار م3 رغم أن البحيرة يمكن أن تستوعب 4 مليار م3 أخرى عند منسوب 640 م وهو مستوى مفيض الممر الأوسط، ولكن قد تستمر إثيوبيا فى تخزين المياه حتى منسوب الممر الأوسط وسوف يكتمل ذلك فى نهاية الشهر الجارى حيث أن متوسط الايراد الأيام القادمة 350 – 400 م3/يوم.

وأكد أن السدود السودانية لا تخزن مياه فى بداية الموسم، وبواباتها مفتوحة الآن، ومن المتوقع تصريف المياه من سد النهضة بدءًا من اليوم 20 سبتمبر فى حالى فتح بوابات المفيض، أو من أعلى الممر الأوسط فى 31 يوليو الجارى، وفى جميع الأحوال السد العالى جاهز لاستقبال مياه الفيضان.

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