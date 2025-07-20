السكة الحديد: تشغيل قطار مخصوص لتيسير عودة السودانيين غدا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص لنقل الراغبين في العودة إلى وطنهم عبر محافظة أسوان.

وقد تقرر تشغيل القطار رقم 1940 (بعربات درجة ثالثة مكيفة) من محطة القاهرة إلى محطة أسوان يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، حيث يقوم من القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا ويصل إلى أسوان الساعة 11:00 مساءً، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

كما سيعود القطار إلى القاهرة تحت رقم 1945 (ثالثة مكيفة) من محطة أسوان إلى محطة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، حيث يقوم من أسوان في تمام الساعة 07:50 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 09:50 مساءً.

ويأتي تشغيل هذا القطار المخصوص في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للأشقاء السودانيين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وقد وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قيادات الهيئة بتوفير كافة سبل الراحة والدعم للأشقاء السودانيين خلال رحلتهم، حتى وصولهم آمنين إلى ميناء السد العالي النهري.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر رحلة آمنة وعودة كريمة لأشقائنا السودانيين إلى وطنهم العزيز.