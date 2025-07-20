كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن طريقة تعامل الحكومة مع قانون التعليم تكشف عن "سوء تشريعي فادح وسرعة غير مبررة"، مؤكدًا أن القانون يمس حياة نحو 60 مليون مواطن مصري، ولا يجوز تمريره بهذه الطريقة المستعجلة.

وأضاف "إمام"، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي:"نص الشعب عنده أولاده في مراحل تعليمية مختلفة، والتعامل مع قانون التعليم بمنطق إيه ده؟ يلا بسرعة؟ شيء غير مفهوم، خصوصًا إن المواد جاية من الحكومة بمنتهى السوء في الصياغة، وبألفاظ تحمل عدة معانٍ".

وأوضح: "ده قانون يمس أجيال كاملة، وأولياء الأمور مش بس أولادهم اللي بيبقوا حقل تجارب، لكن هم كمان بيتعذبوا كل يوم مع قرارات متغيرة ومربكة... التابلت، البوكليت، الـ MCQ... في بلد فيها جوه التعليم الحكومي 13 نوع مدرسة؟".

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في السطحية في معالجة أزمة التعليم، قائلاً:"دايمًا بنتعامل مع الحاجات اللي في الوش، ولكن عمق المشكلة ماحدش بيقرب له".

وتابع رئيس حزب العدل: "التمويل أزمة، لكن ممكن ما تكونش هي الأزمة الوحيدة، وأنا راجل عضو في لجنة الخطة والموازنة وبشوف الأرقامن ولكن من منظورنا كحزب ليبرالي اجتماعي، بنؤمن إن التعليم الأساسي يجب أن يكون مثل الماء والهواء، مكفول للجميع بلا تمييز".

وبين النائب عبدالمنعم إمام:" فلوس التعليم العالي المفروض تتوجه للتعليم الأساسي، عشان نضمن إن كل المواطنين يتعلموا بنفس الجودة، وبعد كده التعليم الجامعي يبقى للمتفوقين على حساب الدولة، والباقي على نفقته".

وتابع: "زمان كنت قاعد في الفصل مع ابن العامل، ومع ابن التاجر، ومع ابن جيرانا... وده كان بيخلق حالة دمج اجتماعي حقيقية. النهارده ده كله انتهى، مبينًا أن ذلك حدث بالتدريج: "ده حصل بالتدريج، وبدأ من آخر 15 سنة في عصر مبارك، واتشكلت جماعات مصالح أصبحت ضد أي إصلاح حقيقي".

وأوضح حول ما إذا كان التعليم قد تحوّل إلى "بزنس"، قائلاً: "طبعًا، التعليم في مصر النهاردة أصبح بزنس أكثر من كونه حق، وده أخطر شيء حصل لنا".

وأكد فيما يخص أرقام الموازنة المخصصة للتعليم: "أنا بالتأكيد غير راضٍ، وإحنا محتاجين نضخ أموال أكتر، والأرقام اللي قدامنا شكلية، وعلى الورق فقط، ويعني ممكن وزارة التضامن تعمل مبنى فيه عيادة إسعاف بسيطة، يحطوا التكلفة على بند الصحة، ومصنع تدريبي يتسجل على التربية والتعليم، وكلها حسابات دفترية، ولكن الصرف الفعلي على التعليم ضعيف جدًا".

واختتم: إحنا بعيدين تمامًا عن الاستحقاق الدستوري الحقيقي للإنفاق على التعليم.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.