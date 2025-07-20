كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه تم الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بخط صرف صحي قطر ٦٠٠ مم، عمق ٦ م، أسفل كوبري التجنيد بمنطقة جسر السويس.

وأوضحت الشركة، أنها انتهت، الجمعة الماضية، من إصلاح الهبوط الأرضي، مشيرًا إلى أنه أثناء أعمال الإصلاح نفذت الشركة أعمال ربط خط صرف صحي قطر 18 بوصة بشارع جسر السويس بالنفق الرئيسي قطر 800 مم أسفل كوبري التجنيد وذلك بهدف خفض منسوب المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي بمنطقة جسر السويس.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنها لا تألو جهداً في تحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بكافة مناطق محافظة القاهرة.

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