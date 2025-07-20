صور.. إزالة عقار آيل للسقوط من 4 أدوار في حي الخليفة

كتب- محمد نصار:

انتهت الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة، من إزالة العقار رقم 6 حارة السيوفية من شارع السيوفية، المكون من أرضي وثلاثة أدوار والصادر له قرار هدم للخطورة الداهمة.

جاء ذلك حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين للعقار، وحرصًا على سلامة أرواحهم، وجار اتخاذ اللازم.

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد وجه بالتعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط.

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