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رئيس سياحة النواب: نجاح الأمن ضد الإرهاب يرسخ دولة القانون

04:02 م الأحد 20 يوليه 2025

مجلس النواب

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كتبت- نشأت علي:

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن نجاح أجهزة الأمن في كشف مخطط حركة "حسم" الإرهابية يُعد إنجازًا أمنيًا كبيرًا يعكس يقظة ومهارة الشرطة المصرية، ويبرهن على أن الدولة ماضية بقوة في اجتثاث جذور الإرهاب وكتابة النهاية لتلك الجماعات الظلامية التي لفظها الشعب المصري ورفض فكرها المتطرف.

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن إحباط هذا المخطط يمثل خطوة جديدة في طريق تثبيت دعائم الدولة المدنية الحديثة، ويُعزز مناخ الاستقرار، الذي يُعد ركيزة أساسية لجذب السياحة والاستثمار، ويمهد لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشددت نورا علي على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية، ولن تُثنيها أي محاولات إرهابية أو مخططات خبيثة، مؤكدة أن أمن مصر واستقرارها فوق أي اعتبار، وأن الدولة لن تسمح أبدًا بعودة البلاد إلى الوراء أو تعطيل مسيرتها نحو التقدم والنجاح.

ودعت رئيس لجنة السياحة، جموع الشعب المصري إلى مواصلة الاصطفاف خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة، لحماية الوطن والحفاظ على مكتسباته، حتى تظل مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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نورا علي مجلس النواب حركة حسم الإرهاب
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