تحرك من قومي الطفولة بشأن فيديو الطفل "سائق التريلا"

كتب - أحمد جمعة:

كشفت صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تدخل المجلس في واقعة الطفل الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقود سيارة "تريلا".

وأوضح "عثمان" في بيان، أنه تبيّن أن الطفل دون الثانية عشرة، ويُعدّ معرضاً للخطر وفق حكم المادة (96) من قانون الطفل، ومن ثم تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، النظر في أمره، والتي لها أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.

وبالنظر إلى كون الطفل المذكور معرضاً للخطر من قبل أهليته لعدم رعايته على الوجه الأكمل، وقد سهّل له والده قيادة المركبة موضوع الواقعة، وعليه، ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وحرصاً على سلامته، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ، تم تقديم تقرير انتهى بالتوصية بإيداعه، بصفة مؤقتة، إحدى دور الرعاية المناسبة له، حرصاً على مصلحته الفضلى.

وأكد صبري عثمان أنه يتم التدخل العاجل في مثل هذه الوقائع التي تنطوي على خطر جسيم، وذلك من خلال تلقي البلاغات والشكاوى عبر آليات الإبلاغ، من خلال خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتوجّه المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، بالشكر والتقدير للنيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام) على الاستجابات الفورية للبلاغات الواردة من الإدارة العامة لنجدة الطفل، ووقائع تعرض الأطفال للخطر، واتخاذ إجراءات وقرارات تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، فضلًا عن توجيه الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر والمستمر لإخراج الأطفال من حالة الخطر، وتوفير مأوى آمن مناسب لهم.