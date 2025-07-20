السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية: نهر النيل قضية أمن قومي لمصر

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق كوريلا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كل المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية، وضرورة تعزيز هذا التعاون في ظل حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

كما أشاد بمساعي الرئيس الأمريكي ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد توافقًا حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الإطار، تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي، كما تناول اللقاء ملف المياه، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.

اقرأ أيضًا:

استقالة وزيرة البيئة وتكليف وزيرة التنمية المحلية بتسيير الأعمال

يعطي بداية من 18 سنة.. ما هو تطعيم الحزام الناري؟

14 صورة لوظائف هيئة الأنفاق.. مهندسون وفنيون وصرافو تذاكر للعمل بالمونوريل

طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء