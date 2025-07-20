كتب- محمد نصار:

قرر مجلس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، زيادة المنح والإعانات الممنوحة من النقابة العامة.

ويسري هذا القرار الجديد، اعتبارًا من أول يوليو عام 2025، وفي التالي:

الامتيازات بعد التعديل

أولًا: قيمة الامتيازات من الإعانات المقررة

1- في حالة اشتراك العضو من سنة إلى أقل من ثلاث سنوات، يصرف قيمة الاشتراك.

2- في حالة اشتراك العضو من 3 لـ5 سنوات يصرف مبلغ 350 جنيهًا.

3- في حالة اشتراك العضو أكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات يصرف مبلغ 700 جنيه.

4- في حالة اشتراك العضو من 10 لـ15 سنة يصرف مبلغ 800 جنيه.

5- في حالة اشتراك العضو سن 15 لـ20 سنة يصرف مبلغ 1200 جنيه.

6- في حالة اشتراك العضو من 20 سنة لحين بلوغه سن المعاش يصرف مبلغ 1500 جنيه.

ثانيًا: حالات الوفاة

1- وفاة الوالد الوالدة، الزوج، الزوجة، الأبناء، مبلغ وقدره 500 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

2- وفاة العضو: مبلغ وقدره 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

3- حالات الزواج: بالنسبة لزواج العضو أو عدد 2 من كريماته، مبلغ وقدره

500 جنيه بدلًا من 200 جنيه.

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