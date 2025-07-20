عبدالمنعم إمام: الحكومية الحالية ماشية بـ”اليومية"

كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحكومة لا تولي اهتمامًا كافيًا لمناقشات البرلمان، وتتعامل مع التشريع بمنطق "الإنجاز السريع" دون دراسة كافية لتكلفة ما تفعله أو جس نبض حقيقي للمجتمع تجاه القوانين الصادرة.

وأوضح "إمام"، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي:"الحكومة لا تعبأ بمناقشات البرلمان قد ما بتهتم بأنها تخلص اللي هي عايزة تعمله وخلاص، بغض النظر عن التكلفة أو الفحص الحقيقي للقوانين".

وضرب رئيس حزب العدل، مثالًا بقانون المالية العامة الموحد، قائلاً:"القانون صدر في البرلمان سنة 2022، وكنت وقتها أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورفضته، وده كان حدث كبير، وبعد ثلاث سنين، رجع القانون بنفس التعديلات اللي أنا كنت طرحتها، وده دليل على الاستعجال الشديد".

وأضف النائب عبدالمنعم إمام:"أنا بأشوف إن الحكومة الحالية، وهي امتداد للحكومة السابقة، هي حكومة اليوم بيومه، وعندهم كلام جميل وأوراق وخطط، لكن النتيجة على الأرض عكس ذلك تمامًا".

وانتقل للحديث عن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف تعكس نفس المنهج المتسرع، وقال:"طبعًا القانون هيظلم ناس، والناس كانت متخيلة إني منحاز للمستأجرين، لكن الحقيقة إن طرحي كان في المنتصف، وده ما كانش عاجب لا المستأجرين ولا الملاك".

وتابع: "أنا كنت بأقول لازم نخرج من إنهاء العلاقة الإيجارية للمستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في مرحلة، والتجاري والإداري لازم يسلم فورًا، ويسلم بعد سنتين مش خمس سنين".

كما تابع: "دا مثال واضح بعد القانون بشكله الحالي: عندنا مستأجر أصلي، استأجر شقته في 1990، ولسه عايش، عنده حاليًا 67 سنة، ولسه دافع إيجار 200 جنيه بس".

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.