"النقل" تناشد المواطنين الالتزام بقواعد عبور مزلقانات السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين، ضرورة توخي الحذر والالتزام التام بقواعد عبور المزلقانات.

جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين والركاب بمخاطر السلوكيات الخاطئة عند استخدام مرفق السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة، أهمية عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، مشددة على أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات، ما يُشكل خطرًا بالغًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

ودعت الوزارة، إلى الالتزام بالعبور فقط بعد فتح المزلقان ومرور القطار بشكل آمن، مع اتباع تعليمات هيئة السكك الحديدية في هذا الشأن، بما يُسهم في الحفاظ على الأرواح وضمان سير الحركة على الشبكة القومية للسكك الحديدية دون عوائق.

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