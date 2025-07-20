حقيقة زيادة فواتير الكهرباء عبر تطبيق "إنستا باي"

كتب- محمد صلاح:

نفى مصدر بوزارة الكهرباء صحة ما يتم تداوله حاليًّا من أنباء تفيد زيادة نسبة دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق "إنستا باي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورات حول زيادة نسبة دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق "إنستا باي".

وقال المصدر إن تطبيق "إنستا باي" يطبق رسومًا على التحويلات ثابتة تصل إلى 0.1% على كل عملية شحن؛ أي ما يساوي 50 قرشًا، وحد أقصى 20 جنيهًا في حال التحويلات ذات المبالغ العالية، وذلك في 1 أبريل 2025.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء عن طريق الموبايل "أونلاين"، ومعرفة الاستهلاك الكهربائي الشهري لهم، والاستعلام عن قيمة الفاتورة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لموقع وزارة الكهرباء.

2- ادخل على قسم الخدمات.

3- اختر الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

4- اختر المحافظة التابع لها عداد الكهرباء.

5- ادخل بيانات الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

6- ترقب دقائق معدودة وستظهر لك نتيجة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

7- اختر طريقة السداد المميزة لك لدفع فاتورة الكهرباء.

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