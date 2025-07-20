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سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟

12:09 م الأحد 20 يوليه 2025
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كتب- محمد نصار:

أعلن مجلس الوزراء، قبل قليل، قبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من منصبها، مع تكليف وزيرة التنمية المحلية بتسيير أعمال الوزارة بجانب مهامها الحالية، حتى تعيين وزير جديد للبيئة.

وتأتي استقالة وزيرة البيئة من منصبها الحالي، في إطار اختيارها لتولي منصب جديد في الأمم المتحدة، حيث تقرر اختيارها في 22 مايو الماضي، لتولي منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأعلن بيان حكومي، تفاصيل استقالة وزيرة البيئة.. اضغط هنا لقراءة البيان

وجاء اختيار وزيرة البيئة لتولي المنصب الجديد، بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف فؤاد إبراهيم ثياو (موريتانيا) الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة.

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مجلس الوزراء ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الأمم المتحدة
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