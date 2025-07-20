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استقالة وزيرة البيئة وتكليف وزيرة التنمية المحلية بتسيير الأعمال

11:08 ص الأحد 20 يوليه 2025

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

كما أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة.

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مصطفى مدبولي وزيرة البيئة استقالة وزيرة البيئة مجلس الوزراء ياسمين فؤاد منال عوض
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