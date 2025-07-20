توضيح من عمرو أديب بشأن توقف برنامج الحكاية: كلامي لا يقبل التأويل

كتب- محمد نصار:

كتب الإعلامي عمرو أديب، توضيحًا بشأن توقف برنامج الحكاية بشكل مؤقت، والذي يقدمه عبر شاشة "إم بي سي مصر".

وقال "أديب"، في منشور عبر منصة "إكس": لكل اللجان والهبيدة مضطر أوضح للمرة الثانية أنا أُمضي إجازتي الصيفية زي كل سنة.

وأضاف: "أنا والبرنامج غير موقوفين وسأعود إن شاء الله كالعادة في الأول من سبتمبر".

وتابع عمرو أديب: "أي تفسير غبي أو شرير أنا غير مسؤول عنه، وأظن كلامي واضح لا يقبل التأويل.. إجازة سنوية، غير موقوف، واللجان غبية، واضح، على العموم عندي شهر فاضي أكرر وأكرر وأكرر".

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