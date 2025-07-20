طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء

كتب- محمد نصار:

تشهد أغلب مناطق الجمهورية، أجواء مستقرة صباح اليوم، مع ظهور سحب منخفضة متفرقة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يُسهم في تلطيف الطقس خلال ساعات الصباح.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن درجة الحرارة المُسجّلة في القاهرة الكبرى في تمام الساعة 8 صباحًا بلغت 25 درجة مئوية، بينما تُسجّل العظمى المتوقعة خلال اليوم نحو 35 درجة مئوية.

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