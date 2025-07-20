إعلان

طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء

10:46 ص الأحد 20 يوليه 2025

طقس القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

تشهد أغلب مناطق الجمهورية، أجواء مستقرة صباح اليوم، مع ظهور سحب منخفضة متفرقة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يُسهم في تلطيف الطقس خلال ساعات الصباح.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن درجة الحرارة المُسجّلة في القاهرة الكبرى في تمام الساعة 8 صباحًا بلغت 25 درجة مئوية، بينما تُسجّل العظمى المتوقعة خلال اليوم نحو 35 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن شروط تقنين أراضي وضع يد

إلغاء الحبس.. كيف يدعم قانون العمل الجديد بيئة الاستثمار ويزيل العقبات؟

تعرف على شروط فوز القائمة أو المرشح الفردي بانتخابات الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء