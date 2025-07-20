كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، إعلانًا بأرقم (2 - 3 - 4 ) لسنة 2025 بشأن حاجة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل.

وتشمل الوظائف المطلوبة، مهندسين في عدد من المحطات، وفنيين للصيانة، وصرافي تذاكر، ومشرفي محطات.

ويمكن التقديم على هذه الوظائف بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي، من هنا.

ويكون التقديم خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 30 يوليو 2025 ولمدة 10 أيام.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن شروط تقنين أراضي وضع يد

إلغاء الحبس.. كيف يدعم قانون العمل الجديد بيئة الاستثمار ويزيل العقبات؟

تعرف على شروط فوز القائمة أو المرشح الفردي بانتخابات الشيوخ