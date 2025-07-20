إعلان

14 صورة لوظائف هيئة الأنفاق.. مهندسون وفنيون وصرافو تذاكر للعمل بالمونوريل

10:43 ص الأحد 20 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (3)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (4)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (5)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (6)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (7)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (8)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (9)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (10)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (11)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (12)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (13)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (14)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (2)
  • عرض 15 صورة
    الهيئة القومية للأنفاق (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، إعلانًا بأرقم (2 - 3 - 4 ) لسنة 2025 بشأن حاجة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل.

وتشمل الوظائف المطلوبة، مهندسين في عدد من المحطات، وفنيين للصيانة، وصرافي تذاكر، ومشرفي محطات.

ويمكن التقديم على هذه الوظائف بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي، من هنا.

ويكون التقديم خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 30 يوليو 2025 ولمدة 10 أيام.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن شروط تقنين أراضي وضع يد

إلغاء الحبس.. كيف يدعم قانون العمل الجديد بيئة الاستثمار ويزيل العقبات؟

تعرف على شروط فوز القائمة أو المرشح الفردي بانتخابات الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية للأنفاق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قطار المونوريل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء