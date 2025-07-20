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يعطي بداية من 18 سنة.. ما هو تطعيم الحزام الناري؟

10:42 ص الأحد 20 يوليه 2025

مرض الحزام الناري

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت شركة "فاكسيرا"، عن توافر تطعيم الحزام الناري، وهو تطعيم غير حي يُوصى به للأشخاص من سن 50 عامًا فأكثر، بهدف الوقاية من الإصابة بالفيروس المسبب لهذا المرض الجلدي المؤلم.

وأوضحت "فاكسيرا" في منشور توعوي، أن التطعيم يمكن إعطاؤه أيضًا بدءًا من سن 18 عامًا، وذلك للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي نتيجة تناول أدوية مثبطة للمناعة أو الإصابة بأمراض مزمنة تؤثر على كفاءة المناعة.

ويُعطى التطعيم في صورتين (جرعتين) يفصل بينهما فترة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، عن طريق الحقن العضلي في منطقة الكتف، دون وجود تعارض مع باقي التطعيمات الدوائية.

وأكدت الشركة أن التطعيم آمن ولا توجد موانع لاستخدامه، باستثناء الحالات التي تعاني من إصابة نشطة بالحزام الناري وقت التطعيم، مشيرة إلى أن اللقاح لا يقي من الهيربس الفموي أو التناسلي، ولا من الجديري المائي.

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الحزام الناري شركة فاكسيرا تطعيم الحزام الناري
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