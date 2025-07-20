تعيين 5 رؤساء جدد بشركات الكهرباء بعد استيفاء الموافقات



كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بتعيين عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء بعد استيفاء الموافقات اللازمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وشمل القرار تعيين المهندس أحمد رمضان رئيسًا لمجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيسًا لمجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

كما تضمن القرار تعيين المهندس محمد الباتع رئيسًا لمجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس خالد الغمري رئيسًا لمجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وفي السياق ذاته، تم تعيين المهندس أشرف يوسف رئيسًا لمجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.