حدث منتصف الليل| حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان.. وتحرك من الثقافة لمعالجة الشاعر إبراهيم رضوان
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
وزير الزراعة يوضح حقيقة أسعار تذاكر حديقة الحيوان.. وتجربة عالمية في انتظار الزوار
كشف المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تدوله بشأن زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان وذلك في ظل أعمال التطوير.
ربيع: لابديل لقناة السويس.. وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بحلول نهاية العام
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التقارير الدولية أجمعت خلال الفترة الماضية على أنه لا بديل لقناة السويس، مشيرا إلى أن عودة الملاحة إلى حركتها الطبيعية ستكون بحلول نهاية العام الحالي.
الغرف السياحية: 15.7 مليون سائح بإيرادات 15.3 مليار دولار خلال 2024
كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تحقيق قطاع السياحة في مصر أرقامًا قياسية خلال العام الجاري 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
السيد القصير: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يعزز الديمقراطية والتعددية
أكد الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، على الأهمية الكبيرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، واصفًا إياها بأنها "استحقاق دستوري يعزز الديمقراطية والتعددية".
وزير الثقافة يتدخل لعلاج الشاعر إبراهيم رضوان
أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، هاتف الشاعر إبراهيم رضوان للاطمئنان على صحته بعد إصابته بوعكة صحية، مشيراً إلى أنه سوف يتواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لعلاجه على نفقة الدولة.
قلع هدومه.. ضبط شخص لارتكابه أعمال تخريب والاعتداء على العاملين بمترو البحوث
كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن قيام أحد الأشخاص ويدعى (محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز) بالتعدي على ماكينات صرف التذاكر الآلية (TVM) بمحطة مترو "البحوث" بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وإحداث تلفيات بها، إلى جانب ارتكابه أعمال تخريب داخل المحطة، والاعتداء على العاملين بها باستخدام ألفاظ خارجة، بالإضافة إلى قيامه بخلع ملابسه أمام المواطنين ورواد المحطة، في مشهد يخالف النظام العام.
أجواء حارة وفرص أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.
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