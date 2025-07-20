كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تدوله بشأن زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان وذلك في ظل أعمال التطوير.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التقارير الدولية أجمعت خلال الفترة الماضية على أنه لا بديل لقناة السويس، مشيرا إلى أن عودة الملاحة إلى حركتها الطبيعية ستكون بحلول نهاية العام الحالي.

كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تحقيق قطاع السياحة في مصر أرقامًا قياسية خلال العام الجاري 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، على الأهمية الكبيرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، واصفًا إياها بأنها "استحقاق دستوري يعزز الديمقراطية والتعددية".

أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، هاتف الشاعر إبراهيم رضوان للاطمئنان على صحته بعد إصابته بوعكة صحية، مشيراً إلى أنه سوف يتواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لعلاجه على نفقة الدولة.

كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن قيام أحد الأشخاص ويدعى (محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز) بالتعدي على ماكينات صرف التذاكر الآلية (TVM) بمحطة مترو "البحوث" بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وإحداث تلفيات بها، إلى جانب ارتكابه أعمال تخريب داخل المحطة، والاعتداء على العاملين بها باستخدام ألفاظ خارجة، بالإضافة إلى قيامه بخلع ملابسه أمام المواطنين ورواد المحطة، في مشهد يخالف النظام العام.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.