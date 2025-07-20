تعرف على شروط فوز القائمة أو المرشح الفردي بانتخابات الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، نصاب الفوز فى انتخابات مجلس الشيوخ فى حالة "المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة" فى الدوائر.

ونصت المادة (25) من القانون على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

ووفقا للمادة، فإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

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