رئيس "شباب النواب" يشارك عضو لجنة الحكم في مناقشة رسالة ماجستير

كتب- نشأت علي:

شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، عضوا في لجنة الحكم بمناقشة رسالة ماجستير في إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة.

كما أشرف مع رئيس لجنة الشباب، على مناقشة الرسالة كلا من الدكتور حميدة النجار والدكتور وائل زهرة، وجاءت الرسالة المقدمة من الباحث محمد احمد عبدالتواب ،بعنوان أثر البراعة التنظيمية على تحقيق الميزة التنافسية دراسة تطبيقية على العاملين في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.

وفي نهاية المناقشة التي استمرت قرابة الساعة ونصف، أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في إدارة الأعمال، لتمنح لجنة الحكم الباحث درجة الماجستير في رسالته المقدمة تحت عنوان البراعة على تحقيق الميزة التنافسية " دراسة تطبيقية علي العاملين في مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.