حزب النور يدشن غرفة مركزية لإدارة الحملات الانتخابية لمجلس الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

دشَّن حزب النور غرفة مركزية لإدارة الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، برئاسة المهندس حسين فتح الباب، أمين عام الحزب، وعضوية كوادر الأمانة العامة، وعدد من أعضاء الهيئة العليا.

أوضح حسين فتح الباب، في تصريحات صحفية له أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بثمانية مرشحين فرديين في عدد من محافظات الجمهورية، وهي: البحيرة، المنوفية، الغربية، القليوبية، الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان.

وأكد "فتح الباب" أن حزب النور يحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات السياسية المختلفة، انطلاقًا من رؤيته الإصلاحية التي تهدف إلى تعظيم فرص الاستفادة من مختلف الكفاءات الوطنية الجادة التي يمكن أن تسهم في بناء الوطن.

وأشار أمين عام حزب النور إلى أن الحزب يسعى للتواجد الفعال في العملية السياسية، ويبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين والمشاركة في بناء الوطن.

جدير بالذكر انتخابات مجلس الشيوخ مقرر أن ينطلق التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضًا:

تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تطويرها.. هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025؟