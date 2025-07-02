كتبت -داليا الظنيني:

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات.

وأوضح النائب عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تعهدت خلال المناقشات النيابية بأن حالات كبار السن، ومحدودي الدخل، والجيل الأول من المستأجرين، سيحصلون على وحدات بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار، وهو ما كان محور اهتمام الجميع خلال مناقشات المشروع، خاصةً ما يتعلق بمصير هذه الحالات.

وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن الوحدة البديلة التي سيتم تخصيصها للمستأجرين ستكون بقيمة إيجارية تتناسب مع جزء من دخل المستأجر، مؤكدًا أن الشروط الخاصة بالحصول على هذه الوحدة ستكون مختلفة عن تلك المعمول بها في صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم اعتماد شروط خاصة تتلاءم مع ظروف المستأجرين المتضررين.

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