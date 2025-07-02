البابا تواضروس يعزي أسر ضحايا حادث فتيات المنوفية

كتب- محمد أبو بكر:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعازي في ضحايا حادث الطريق الإقليمي من فتيات محافظة المنوفية، وذلك قبل بدء عظته الأسبوعية مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وقال قداسة البابا: "أقدم باسمي واسم الكنيسة التعزية في فتيات المنوفية اللاتي توفين في حادث منذ أيام، حادث مؤلم، نعزي أسرهن، ونصلي لأجل المصابين".

وأضاف قداسته بأسى: "الأمر المؤلم أيضًا أن هؤلاء الفتيات كنّ ذاهبات للعمل في جمع العنب متحملات المسؤولية في سن مبكرة، لكي يعدن في نهاية اليوم بمبلغ زهيد يساعدن به أنفسهن أو أسرهن في مصروفات تعليمهن".

وجدد قداسته التعزية قائلاً: "أعزي أسرهن باسم الكنيسة كلها، والدولة قامت بدور كبير معهم".

كما وجّه تحذيرًا من خطورة الإهمال الذي وصفه بالمتهم الرئيسي في هذه الحوادث، معتبرًا أن الإهمال هو العدو الأول للإنسان، وأضاف: "حتى في الحياة الروحية يقولون إن الإهمال هو آفة الحياة الروحية".

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