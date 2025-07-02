كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن النائب أحمد عبد الجواد عضو حزب "مستقبل وطن" يتميز بأداءٍ مميز ووطني.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "أقول هذا وأنا في مرحلة سنية لا تسمح لي بأن أجامل أحداً على حساب الحقيقة، خاصة أن أحمد عبد الجواد متميز في مجالات كثيرة".

وتابع: ؤعندما مارس عبدالجواد مهنة المحاماة تميز بها، ويأتي أداؤه الحزبي بشكل متميز وفريد، وأعتقد أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى نماذج من هذا النوع لإثراء الحياة الحزبية".

وأضاف أبو شقة: "الحياة الحزبية تحتاج إلى حراك في الشارع، فالأحزاب يجب أن تعبر عن نبض الشارع بما تحتويه من أفراد، والتعبير عن نبض الشارع لا يعني تصيد الأخطاء، لذلك فإن أشخاصاً كثراً يتحدثون الآن عن ضرورة وجود معارضة. نعم، لابد من وجود الرأي والرأي الآخر، ولكن المعارضة يجب أن تتفق مع الواقع، لأنها إذا انفصلت عن الواقع أصبحت عبئاً".

وتابع: "المعارضة الوطنية لها جناحان: النقد ولكن بشكل موضوعي دون تجريح، وأن تكون بناءة، أي أن يكون لديها رؤية لتصحيح الأخطاء كما تعلمناه في فن المعارضة والعمل السياسي. فالجميع لديه هدف واحد وهو مصلحة الوطن، والمعارضة لديها جناحان هما النقد الموضوعي والبناء".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

اقرأ أيضًا:

السيسي ونظيره الأوكراني يؤكدان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا