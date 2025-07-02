لماذا أشاد النواب بالحكومة بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم؟

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تصفيق حاد من نواب البرلمان، بعد إعلان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية عدم إخلاء المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية المؤجرة الا بعد توفير سكن بديل قبل عام من موعد الإخلاء.

من جانبه أكد النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تتقدم بالشكر للحكومة علي ما طالب به الحزب خلال جلسة الأمس بعدم تشريد كبار السن ، مؤكدا أن تلك الاستجابة تجعلنا نطمئن علي المواطن البسيط.

فيما أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن الحكومة نظرت بعين الرأفة والرحمة لكبار السن من خلال التعديلات التي أدخلتها علي المادة ٨ من قانون الايجار القديم، موجهًا الشكر نيابة عن لجنة الإسكان للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية علي جهوده في الوصول إلي حل مرضي لجميع الأطراف.

وتعهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوئيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصر بلا سكن أو مأوى.

ووافق مجلس النواب المادة (٨) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

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