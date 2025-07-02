البابا تواضروس: مصر وطن لا يضاهيه وطن

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك خلال اجتماع الأربعاء الذي انعقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة سموحة بالإسكندرية. وقال قداسته: “أهنئكم بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو”.

وضرب قداسة البابا مثلاً معبرًا خلال كلمته، متسائلًا: “ما شعورك إذا تمت سرقة بيتك؟”، ثم تابع: “وماذا لو كان وطنًا بأكمله تتم سرقته؟!.. وطنًا بجملته كانت ستتم سرقته بكل ما فيه، تاريخه وجغرافيته وثقافته وآدابه. من أجل هذا قامت ثورة ٣٠ يونيو لكي تعود للوطن هويته، من أجل هذا نشكر الله أن بلدنا الآن صارت آمنة وساكنة رغم كل النيران المحيطة بنا".

واستعاد قداسة البابا ذكريات تلك الفترة المهمة من عام ٢٠١٣، وتحديدًا يوم ٣ يوليو، والاجتماع الذي عُقد في ذلك اليوم بحضور الرموز الوطنية، وقرأ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان وقتها وزيرًا للدفاع، البيان المشترك. وأشار قداسة البابا إلى أنه في طريق عودته بطائرة هليكوبتر من القاهرة إلى الإسكندرية حرص قائد الطائرة على الطيران على ارتفاع منخفض، ليتمكن من مشاهدة فرحة الشعب المصري بهذا البيان التاريخي.

وشدد قداسة البابا على أن مصر وطن غالٍ على قلوب المصريين، مؤكدًا أن تراب مصر تقدس بسير السيد المسيح والقديسة العذراء والقديس يوسف النجار عليه، وهو ما يميز مصر عن سائر بلدان العالم، ويمنحها بركة ونعمة إلهية خاصة.

وأشار قداسته إلى أن ملتقيات شباب المهجر تهدف إلى جذب هؤلاء الشباب لزيارة وطنهم الأم مصر والتعرف عليها عن قرب، في حين تهدف ملتقيات الشباب القبطي داخل مصر إلى تعميق معرفة الشباب بوطنهم أكثر وأكثر.

واختتم كلمته مؤكدًا: “مصر وطن لا يضاهيه أي وطن آخر في العالم".

اقرأ أيضًا:

السيسي ونظيره الأوكراني يؤكدان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا

لجنة فنية وتعويضات.. وزير العمل يكشف لمصراوي تفاصيل حادث حفار جبل الزيت

جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر