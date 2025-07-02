حروب جيل رابع ...أبوشقه يعلق علي غياب الوزراء عن جلسات المجلس

كتب- محمد شاكر:

أكَّد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن "جميع الوزراء يحضرون جلسات البرلمان، وإذا كان أحدهم مسافرًا فإنه يُنيب عنه من يقوم مقامه".

وأوضح أبو شقة خلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدِّمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، أن "كل ما يُقال في هذا الإطار يُعد تلويثًا للواقع، ونحن نريد أن نكون منصفي.

وقال أبوشقة: جميع الوزراء يأتون إلى المجلس ويتم مناقشتهم، ويجب أن نتحلى بالتجرد ونفهم ما يدور في العالم، فالعالَم بأكمله يواجه أزمات، بما فيها حروب الجيل الرابع".

وأضاف: "لذا، ندعو الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة الوطنية، لأن هذه المرحلة صعبة، سواء في المنطقة أو في العالم أجمع، فقد خرجنا من أزمة كورونا لندخل في حرب أوكرانيا وروسيا، ثم هذه الحروب التي تُعد من حروب الجيل الرابع، لكن الشعب المصري شعب صلب، يتمتع بخبرة وأصالة وعزيمة تمتد لآلاف السنين.

وتابع أبوشقة: رأينا ذلك جليًا في مشهد 30 يونيو عام 2013، عندما خرج 33 مليون مصري في وقت واحد ومن جميع أنحاء البلاد، وهذا المشهد تاريخي ونادر الحدوث في العالم، فمن المستبعد أن تسقط مصر كما سقطت دول أخرى، لأن مصر بشعبها وقياداتها وقواتها المسلحة وشرطتها صامدة، وستظل حيةً دائمًا".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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