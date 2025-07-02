كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية داخل مطار القاهرة الدولي، شملت عيادات الحجر الصحي بمبنيي الركاب (2) و(3)، وذلك لمتابعة جاهزية المرافق الطبية والإجراءات الوقائية المطبقة لحماية صحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتأتي الجولة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والصحة والسكان، وفي سياق حرص الدولة المصرية على تعزيز الخدمات الصحية داخل المنشآت الحيوية، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بما يضمن سلامة الركاب والعاملين بمطار القاهرة الدولي.

وتضمنت الزيارة تفقد عيادات الوصول والمغادرة وغرف العزل المؤقت، والاطلاع على الإمكانات الفنية والطبية المتاحة، حيث تم تزويد العيادات بأجهزة طبية متطورة، تشمل وحدات الإنعاش القلبي الرئوي الحديثة، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، ومعدات الإسعافات الأولية، فضلًا عن توافر أدوية الطوارئ الأساسية.

كما تابع الوزيران أعمال التدريب والتوعية حول «توقف القلب المفاجئ» والتدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي (AED)، بما يسهم في تعزيز منظومة الطوارئ الطبية، من خلال تدريب الموظفين داخل المرافق الحكومية والمواطنين في أماكن التجمعات ومراكز الشباب، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الأولية للحالات الطارئة في مواقع التجمعات العامة، وذلك بناءً على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة والسكان واعتمدها مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ، عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.

وخلال الجولة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ خطة التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية ومرافق الطوارئ، إضافة إلى مواقع التجمعات الكبرى، بهدف تقليل زمن الاستجابة وزيادة فرص النجاة في الحالات الطارئة.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أن تأمين المنافذ الجوية بمنظومة صحية متكاملة يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للوقاية ومكافحة الأمراض، مشيدًا بجاهزية الفرق الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة داخل عيادات مطار القاهرة الدولي، والتي تضم فرقًا طبية مؤهلة من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض يعملون على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية الفورية للحالات الطارئة سواء للمسافرين أو للعاملين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تقديره لجهود وزارة الصحة والسكان في دعم البنية الصحية داخل المطارات، مؤكدًا أن ضمان صحة وسلامة المسافرين يمثل أولوية قصوى لوزارة الطيران المدني، ويتم تحقيقه من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الصحة العامة.

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