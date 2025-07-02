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أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبل

08:01 م الأربعاء 02 يوليه 2025

أمطار

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد في بيانها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من عصر اليوم الأربعاء ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال سيناء ومدن القناة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وناشدت الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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