كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس النواب، أقرخلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

غرفة السياحة تعلن رسوم العمرة 2026 - الأسعار وطرق الدفع

كشفت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت كتابًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن قرار وزير السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2025 بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يحدد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة العاملة خلال موسم العمرة 1447 هـ.

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طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.

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لجنة فنية وتعويضات.. وزير العمل يكشف لمصراوي تفاصيل حادث حفار جبل الزيت

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن آخر مستجدات حادث حفار جبل الزيت.

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استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» بشأن ما تضمنه حلقة برنامج «90 دقيقة» تقديم بسمة وهبة، المذاعة يوم 1 يوليو الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

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مجلس النواب يقر أسعارا جديدة للإيجار القديم بعد الموافقة على القانون

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقارية في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفَين.

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نقل الداعية السلفي حازم شومان إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

أعلنت الصفحة الرسمية للداعية السلفي حازم شومان، تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى.

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ننشر جدول التطعيمات المناسب للبالغين وكبار السن: وقاية من 12 مرضًا

نشرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" جدولًا محدثًا يوضح التطعيمات الموصى بها للبالغين وكبار السن، في إطار جهود تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر أو ضعف المناعة.

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