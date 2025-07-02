"الجبهة الوطنية" يعلن آليات اختيار مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ

كتب- محمد أبو بكر:

عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقرر فتح باب الترشح لها السبت المقبل.

وشارك في الاجتماع كل من السيد القصير، الأمين العام، والدكتور علي عبد العال، واللواء محمود شعراوي، والنائب محمد أبو العنين، نواب رئيس الحزب، بالإضافة إلى المستشار علاء فؤاد، والفريق طارق سلام أمناء الأمانات النوعية، والنائب أحمد أباظة، واللواء محمد عصام، والنائبة إيمان العجوز، نواب الأمين العام.

وتم خلال الاجتماع بحث آليات اختيار المرشحين، مع التأكيد على أهمية تمتعهم بالنزاهة والكفاءة المهنية والسياسية، والقدرة على التواصل المجتمعي والشعبي، بما يعكس هوية الحزب وأفكاره وأهدافه.

كما أكد الاجتماع استكمال الهيكل التنظيمي للحزب في معظم المحافظات، بهدف دعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ، سواء على القوائم أو الفردي في عدد من المحافظات.

وقرر الحزب تشكيل لجنة قانونية عليا مكونة من كوادر قانونية لمراجعة استيفاء الأوراق الخاصة بالمرشحين والتواصل معهم خلال كافة مراحل العملية الانتخابية حتى نهايتها، لضمان التزام المرشحين بكافة الإجراءات القانونية وعدم حدوث أي اختراقات.

وأشار الحزب إلى سعيه للمشاركة في الانتخابات بنزاهة وشرف، مع الالتزام بالقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والأعراف والتقاليد.

ويعتزم الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامج الانتخابات ودعم مرشحيه في السباق الانتخابي.

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