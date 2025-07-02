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برلمانية: سنقاضي الحكومة أمام "الدستورية" حال دخول قانون الإيجارات حيز التنفيذ

05:59 م الأربعاء 02 يوليه 2025

النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، بعد تمرير قانون الإيجارات في مجلس النواب: "أقول ما حدث ليس نهاية المطاف، فكم من قانون شط فيه المشرع عن أحكام الدستور، وأعادته محكمتنا الدستورية العليا إلى صوابه."

وأضافت: "انسحابنا اليوم من مناقشات مشروع القانون هو تأكيد على رفضنا المعلن، وسنواجه الحكومة في الجولة الثانية أمام المحكمة الدستورية فور دخول القانون حيز التنفيذ."

واختتمت: "سيظل قضاء مصر شامخاً وعوناً لإحقاق الحق."

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