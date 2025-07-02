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تحرك برلماني بشأن حادث غرق حفار البحر الأحمر

05:52 م الأربعاء 02 يوليه 2025

النائبة سميرة الجزار

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كتب-عمرو صالح:

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن حادث غرق حفار البترول «إد مارين 12» بالبحر الأحمر.

وأوضحت الجزار أن الحفار كان يقل 31 شخصًا من طاقم التشغيل والفنيين، وتعرض للغرق أثناء سحبه بثلاث قاطرات بحرية من منطقة جبل الزيت إلى منصة هلال قرب الأشرفي، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية للعثور على ستة مفقودين.

وطالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل لبيان الأسباب الحقيقية وراء الحادث، ومدى اتباع إجراءات السلامة أثناء السحب، والمسؤول عن نقل الحفار وضمان سلامة العاملين، إضافة إلى بيان مدى صلاحية الحفار قبل النقل، وجاهزية فرق الإنقاذ والطوارئ، وتوضيح التدابير الوقائية والتشريعية التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلًا.

وأكدت الجزار ضرورة تقديم تقرير عاجل وشفاف حول نتائج التحقيقات الفنية وتحديد المسؤوليات والتعويضات للضحايا، مشيرة إلى خطورة الحادث على صناعة البترول وخطورته البيئية في البحر الأحمر.

واختتمت طلبها بالمطالبة باستدعاء وزير البترول المهندس كريم بدوي إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشته حول أسباب الحادث ومدى توافر معايير السلامة خلال عمليات النقل البحري للحفارات والمنشآت الثقيلة.

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