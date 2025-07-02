"الطريق الديمقراطي” يكشف آخر تطورات قائمة مرشحيه في انتخابات الشيوخ

كتب-عمرو صالح:

عقد تحالف “الطريق الديمقراطي” اجتماعًا تشاوريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الأحزاب الثلاثة المكونة له: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، لمراجعة أسماء المرشحين وتوزيع الدوائر الانتخابية.

وبحسب بيان التحالف، اليوم، اتفقت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت المقبل، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للحملة الدعائية التي ستُعلن خلالها أسماء المرشحين للرأي العام في مؤتمر موسع.

وقد خلصت المراجعات إلى أن التحالف سيدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية في الدوائر الكبرى، وعلى رأسها محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، وغيرها من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأكد التحالف أن عدد المرشحين الفعّالين والجاهزين لخوض الانتخابات حتى الآن يبلغ نحو 40 مرشحًا، تم اختيارهم بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والانحياز لقيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

كما كشف التحالف عن مباحثات تشاورية وتنسيقية جارية مع عدد من القوى السياسية المدنية، من بينها حزب الجيل الديمقراطي والحزب الليبرالي المصري، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة ذات التأثير المحلي، حيث تم الاتفاق على تنسيق أولي في عدد من الدوائر، يشمل دعمًا سياسيًا مشتركًا لبعض المرشحين، وتنسيقًا انتخابيًا في دوائر أخرى لضمان أفضل فرص للفوز وتوحيد الجهود بين التيارات المدنية الديمقراطية.

وأكد التحالف أنه يعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على الحملة الإعلامية الموحدة، التي ستعكس الهوية السياسية المشتركة ومبادئ التحالف في دعم دولة القانون، وحق المواطنين في التمثيل الفعّال داخل مجلس الشيوخ كمنصة دستورية رقابية واستشارية.

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