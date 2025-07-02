اتحاد الملاك: متمسكون برعاية المستأجر غير القادر -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أشاد اتحاد ملاك العقارات القديمة بالموقف المسؤول الذي اتخذته الحكومة المصرية في سعيها وصون الملكية الخاصة، في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة، التي تضع احترام الدستور والقانون كركيزة أساسية لبناء دولة مدنية عادلة تحفظ الحقوق وتوازن بين كل المصالح.

وأشاد اتحاد ملاك العقارات، في بيان له اليوم الأربعاء، بما قام به مجلس النواب المصري من دور تشريعي رائد، تُوج بإقرار قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات طويلة من الجمود، في خطوة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية وتحقق الإنصاف لأصحاب الحقوق.

وجدد اتحاد ملاك العقارات تأكيده أن ملاك مصر، ممثلين في اتحاد ملاك العقارات القديمة، متمسكون برعاية المستأجر غير القادر، ويدعمون كل مساعي الدولة لتوفير سكن دائم وآمن وميسر وبحالة إنشائية جيدة لكل مواطن لا يستطيع تحمل كلفة السكن.

وتابع اتحاد الملاك: لقد أثبت الشعب المصري، الذي فتح بيوته للأشقاء العرب في أحلك الظروف الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة، أنه قادر دومًا على تحمل مسؤوليته تجاه جيرانه من المستأجرين، دون تعسف أو خصومة؛ بل برحمة ووعي وطني يُجسد روح التكافل التي تميز المجتمع المصري.

وأكد اتحاد ملاك العقارات أن الحق في السكن هو حق دستوري أصيل تكفله الدولة؛ خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات، والنساء المعيلات، وحملة كارت الخدمات المتكاملة، وأن حماية هذا الحق واجب أصيل على الدولة، كما أن حماية الملكية الخاصة هي التزام دستوري لا يقل أهمية، بعد أن تعرضت للانتقاص طويلًا بحسن نية من المشرّع.

وأكد اتحاد ملاك مصر دعمهم الكامل للدولة بكل مؤسساتها، ويجددون تعهدهم بعدم التخلي عن أي مستأجر مستحق للسكن، إن لم تفِ الدولة بضماناتها بتوفير البدائل المناسبة لغير القادرين.

ووجَّه الاتحاد خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وكامل الاحترام والعرفان إلى مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، لتحملهم مسؤولياتهم الوطنية بكل شجاعة.

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