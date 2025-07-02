جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر

كتب- عمرو صالح:

علَّق الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد معهد القلب سابقًا، على وفاة المطرب الشاب أحمد عامر، الذي ترك خلفه الكثير من التساؤلات وراء خبر الموت المفاجئ.

وقال شعبان، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن هناك أسبابًا قد تؤدي إلى الجلطات القاتلة، والسكتات القلبية والدماغية التي لا تفرِّق بين شاب في ريعان شبابه أو شخص متقدم في العمر، موضحًا أن الجلطة هي تجمع لخلايا الدم يتسبب في انسداد الشريان بشكل كلي؛ مما يوقف تدفق الدم إلى أعضاء حيوية؛ مثل القلب أو الدماغ. وعندما تحرم الخلايا من الأكسجين والغذاء، تبدأ بالموت.

وتابع أستاذ أمراض القلب: الكارثة أن هناك نوعَين من الخلايا التي لا يمكن تعويضها إذا ماتت؛ وهما خلايا القلب والمخ.

وأشار شعبان إلى أن السكتة القلبية تحدث عند انسداد الشريان التاجي الرئيسي الذي يغذي القلب.. يتوقف القلب فجأة، وإذا لم يُسعَف المريض فورًا، تنتهي الحياة في دقائق، أما السكتة الدماغية فتحدث عند انسداد شريان رئيسي في الدماغ؛ خصوصًا إذا كان يغذي مراكز التنفس أو الوعي. وتوقف المخ عن العمل قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة أيضًا.

ولفت شعبان إلى أن آلام البطن قد تكون علامة خطر، موضحًا أن الجلطة في الشريان التاجي الخلفي قد تُشبه الحموضة أو حرقة المعدة "كذلك جلطة شرايين الأمعاء أو تسلّخ الشريان الأورطي قد تُسبب ألمًا شديدًا في البطن".

وأوضح شعبان أن الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات هم: المدخنون، ومَن يتناولون المسكنات بكثرة، ومشروبات الطاقة، والمنشطات، ومتعاطو المخدارت، ومرضى الضغط المرتفع والسكري.

ونوه أستاذ أمراض القلب بأن فيروس كورونا أصبح معروفًا كأحد الأسباب المباشرة لحدوث الجلطات في القلب والمخ والرئة والكلى والكبد.

وقال شعبان، بشأن أعراض الجلطات: إن أعراض جلطة المخ هي صداع مفاجئ شديد وتنميل أو شلل في أحد جانبي الجسم، واضطراب في الوعي أو الكلام، أما بالنسبة إلى أعراض جلطات القلب فهي ألم أو ضيق في منتصف الصدر وثقل أو ألم في الذراع اليسرى، وتعرّق مفاجئ وضيق تنفس أو شعور بعدم الراحة .

وتابع شعبان: الزعل الشديد والصدمات النفسية قد تؤدي إلى ما يُعرف بمتلازمة القلب المنكسر، وقد تسبب خللاً في عضلة القلب أو حتى جلطة مميتة.

واختتم أستاذ أمراض القلب: "الدقائق والساعات الأولى هي اللحظة الذهبية لإنقاذ الحياة؛ فكل دقيقة تُهدر تعني موت المزيد من خلايا القلب أو المخ، والتدخل السريع بالأدوية أو القسطرة قد يُنقذ المريض من الوفاة أو الإعاقة".

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