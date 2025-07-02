78% تغطية تأمينية.. كيف تطورت خدمات التأمين الصحي خلال 5 سنوات؟

كتب- أحمد جمعة:

ارتفعت التغطية التأمينية لمنتفعي خدمات التأمين الصحي إلى 78 بالمئة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إذ شملت جهود التوسيع ضم أكثر من 8.5 مليون مستفيد من برامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، بتمويل سنوي يبلغ نحو 10 مليارات جنيه.

وبحسب بيان رسمية لوزارة الصحة حصل عليها مصراوي، تطورت موازنة الهيئة لتصل إلى 42.5 مليار جنيه في العام المالي 2024 / 2025، بالمقارنة بـ 6.7 مليار جنيه خلال العام 2014 / 2015، بنسبة زيادة قدرها 534 بالمئة.

وفي ما يتعلق بمنافذ تقديم الخدمة، توسعت الهيئة في إنشاء وتحديث البنية التحتية، لتضم اليوم 21 فرعًا رئيسيًا، و36 مستشفىً منها مركز متخصص لعلاج الأورام وثلاثة مستشفيات للأطفال، إضافة إلى 369 عيادة شاملة، و101 مركز للعلاج الطبيعي، فضلًا عن التوسع في التعاقد مع 1475 جهة طبية لتقديم الخدمة التأمينية على مستوى الجمهورية.

وشهدت المستشفيات التابعة للتأمين الصحي دعمها بـ586 سريرًا للغسيل الكلوي، و626 سريرًا للعلاج الكيماوي، إلى جانب 249 غرفة عمليات، و824 سرير رعاية مركزة، و511 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و264 حضانة للأطفال المبتسرين. كما تم دعم المستشفيات بـ600 جهاز تنفس صناعي، و17 جهاز قسطرة قلبية، و16 ماكينة لجراحات القلب المفتوح، و9 وحدات للأشعة التداخلية، و8 وحدات قسطرة مخية، و15 وحدة قسطرة طرفية، بما يمثل نقلة نوعية في التجهيزات الطبية المتوفرة.

وفي إطار تحسين نوعية الخدمات، أدخلت الهيئة العامة للتأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية المستحدثة التي لم تكن متوفرة من قبل، منها إجراء عمليات تغيير المفاصل لمرضى الهيموفيليا، وخدمات العلاج البيولوجي وحقن الألبيومين لمرضى الكبد، والغسيل الكلوي للأطفال، والأشعة التداخلية، وجراحات استئصال الأورام بقاع الجمجمة، وجراحات أورام العظام والمناظير.

كما تم إدخال خدمات دقيقة مثل أخذ العينات تحت الأشعة من الكبد والغدد الليمفاوية، وجراحات الوجه والفكين، بالإضافة إلى توفير فحوصات جديدة مثل الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب.

وعلى مستوى تطوير الأقسام العلاجية، استحدثت الهيئة 72 قسمًا طبيًا جديدًا داخل مستشفياتها، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في قدرات الرعاية، حيث زادت أسرة العناية المركزة بنسبة 8%، وأسرة الاستقبال والطوارئ بنسبة 16%، وعدد ماكينات الغسيل الكلوي بنسبة 20%.

كما تم تدشين أربعة أقسام للعلاج الطبيعي، بينها ثلاثة أقسام مخصصة لمرضى الهيموفيليا.

وفي سياق موازٍ، أبرمت الهيئة عددًا من التعاقدات لتقديم خدمات متخصصة، منها جراحات القلب المفتوح للأطفال، والعلاج بالليزر لحالات الحروق الحديثة لدى الأطفال، وخدمات المسح الذري، ومناظير التجويف الصدري، وتفتيت الحصوات، وعلاج الألم باستخدام التردد الحراري، فضلًا عن التوسع في خدمات الوراثة، وأورام العيون، والعلاج بالأكسجين المضغوط، وزيادة نطاق الفحوصات المعملية والتصويرية، ومنها تصوير قاع العين بالألوان دون صبغة.

وعلى صعيد المشروعات الإنشائية، أعلنت الهيئة عن الانتهاء الكامل من تنفيذ 43 مشروعًا بنسبة إنجاز 100%، من بينها مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة الذي أُقيم على مساحة 25 ألف متر مربع.

كما يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها مستشفى هليوبوليس الجديدة بأرض نادي الشمس بنسبة إنجاز بلغت 23%، ومستشفى بسعة 350 سريرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة إنجاز 36%، ومشروع "أهالينا 6" بنسبة 75%.

وأمضت الهيئة كذلك في مشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى النصر بحلوان بنسبة إنجاز 6%، إلى جانب أربعة مشروعات لتطوير ورفع الكفاءة وصلت نسب التنفيذ بها إلى 95%.