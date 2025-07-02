كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن آخر مستجدات حادث حفار جبل الزيت.

وقال "جبران"، في تصريحات لمصراوي، إنه منذ أمس ذهبنا ورأينا الحالات المصابة بحضور وزارة الصحة ومحافظ البحر الأحمر، وهناك 3 أشخاص مفقودين و4 توفوا إثر الحادث.

وأضاف وزير العمل، أن التعويضات ستصل للمصابين وضحايا الحادث.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادث وستقوم برفع توصياتها إلى وزيري العمل والبترول.