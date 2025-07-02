استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"

كتب- عمرو صالح:



قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» بشأن ما تضمنه حلقة برنامج «90 دقيقة» تقديم بسمة وهبة، المذاعة يوم 1 يوليو الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعده، لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقاً للقانون.