بالأسماء.. بيان نواب المعارضة بعد انسحابهم من جلسة الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

أصدر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين بمجلس النوب، بيانًا اليوم الأربعاء، عقب انسحابهم من قاعة مجلس النواب؛ اعتراضًا على مواد مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال ممثلو الهيئات البرلمانية: بيان إلى الشعب المصري‏؛ انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه؛ فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن..

وأضاف البيان: ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.

وتابع البيان: ‏‎وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم؛ لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.

وتابع بيان ممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين: ‏‎وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحابَ من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، وتأكيد رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرِّئ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.

الموقعين من الأحزاب:

‎العدل- التجمع- المصري الديمقراطي الاجتماعي

‎النواب الآتى أسماؤهم:

‎ضياء الدين داود

‎أحمد الشرقاوي

‎عبد المنعم إمام

‎أحمد فرغلي

‎محمد عبد العليم داود

‎عاطف مغاوري

‎نبيل عسكر

‎هاني خضر

‎أحمد بلال

خالد الحداد

‎مارسيل سمير

‎يوسف الحسيني

إيهاب منصور

‎مها عبد الناصر

‎أحمد دراج

‎سحر بشير معتوق

‎ضحى عاصي

‎زينب السلايمي

‎سلمى مراد

‎علاء عصام

‎سناء السعيد

‎ريهام عبد النبي

‎سميرة الجزار

أميرة صابر