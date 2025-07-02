تغييرات في مجالس إدارات شركات الكهرباء وإضافة أعضاء جدد

كتب - محمد صلاح:

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بتعديل تشكيل بعض مجالس إدارات شركات توزيع وإنتاج الكهرباء، شمل تعيين أعضاء جدد ونقل آخرين، بالإضافة إلى خروج ثلاثة أعضاء من عضوياتهم في شركات شمال القاهرة والدلتا والبحيرة لتوزيع الكهرباء.

وشملت التعديلات تعيين المهندس محمد حلمي هلال عضوًا بمجلس إدارة شركة شمال القاهرة خلفًا للمحاسب هاني إسماعيل، والأستاذة ريهام عبد النبي السيد عضوًا بمجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مهينة الذي نُقل من عضوية مجلس إدارة شركة البحيرة إلى جنوب القاهرة.

كما تم تعيين المهندس أحمد أبو العطا عضوًا بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والمحاسبة نسرين عبد السلام عضوًا بمجلس إدارة شركة شمال الدلتا بدلًا من المحاسب مجدي حسين، إلى جانب انضمام اللواء محمد عيسى لعضوية مجلس إدارة الشركة ذاتها.

وشملت القرارات أيضًا نقل المحاسب عزت إبراهيم من جنوب الدلتا إلى البحيرة، والمحاسبة أميرة صلاح من مصر الوسطى إلى البحيرة، مع انضمام المهندس أشرف عطا لعضوية مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وفي شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تم تعيين المحاسب ياسر عبد الحليم والمهندسة إيمان فاروق عضوين بمجلس الإدارة، كما تم انضمام المهندس محمد محمد صلاح، مدير عام المكتب الفني بوزارة الكهرباء، إلى عضوية مجلس إدارة شركة مصر العليا.

وشملت التغييرات كذلك تعيين الدكتور علي عبد الفتاح والمهندس إبراهيم الدسوقي هلال عضوين بمجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ونقل المهندس إبراهيم الشحات من شركة وسط الدلتا إلى شرق الدلتا للإنتاج.

كما تم تعيين المستشار محمود عبد الشافي، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، عضوًا بمجلس إدارة غرب الدلتا، والمهندس أشرف محمود حامد، رئيس قطاع التدريب بالقابضة للكهرباء، عضوًا بمجلس إدارة شركة الوجه القبلي.

واختُتمت التعديلات بانضمام المهندس محمد حافظ أحمد، رئيس قطاع المشروعات بمكتب العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط، إلى عضوية مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.