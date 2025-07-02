تفاصيل لقاء حزب الوعي وفدَ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة

كتب- عمرو صالح:

استضاف حزب الوعي وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، في مقر الحزب بالعاصمة بالقاهرة الجديدة، وضم الوفد الأمريكي كلًّا من نات تيرنر، الوزير مفوض الشؤون السياسية، ودونوفان كاربري، مسؤول سياسي، ومنال ألفريد، إخصائية سياسية أولى.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي امتد لساعتَين، البرامج الثقافية والشبابية والتعليمية والتدريبية التي ترعاها السفارة الأمريكية في مختلف أنحاء مصر، ضمن إطار التعاون الثنائي.

وتناول النقاش، حسب بيان الحزب اليوم الأربعاء، جهود السفارة في تطوير العلاقات والتبادلات بين الكونجرس الأمريكي ونظرائه في النظام السياسي المصري؛ بما يسمح بتبادل الخبرات المؤسسية والسياسية، وتوسيع قنوات الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الجهود في سياق دعم الحزب للمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية والمواقف الرسمية للدولة المصرية.

وطرح حزب الوعي رؤيته السياسية، داعيًا إلى دور أمريكي أكثر عدالةً وتوازنًا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية وأمن المنطقة.

وأعرب الحزب عن دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وسعيها الدؤوب نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى حل الدولتَين وعلى حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكد الحزب أهمية الدور الأمريكي في دعم التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة تعزيز شراكات عادلة ومستدامة تمكّن شعوب إفريقيا من تحقيق تطلعاتها.

وأكدت بعثة السفارة الأمريكية التزام السفارة بتعميق العلاقات مع مختلف الأطراف السياسية في مصر، وتعزيز الشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر، واصفةً إياها بالعلاقة الاستراتيجية التي تتطلع إلى المستقبل، وتسهم في استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة.

وجدَّد حزب الوعي تأكيده انفتاحه الكامل على الحوار البنَّاء والتعاون المثمر مع جميع الشركاء الدوليين، بما يتسق مع دوره السياسي الوطني في مصر، والتزامه بخدمة المصالح الوطنية، ودعم مسارات التنمية، وتعزيز القيم الديمقراطية، والمساهمة في استقرار المنطقة والعالم، وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والمهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتورة غادة موسى، نائب رئيس الحزب، والنائبة السابقة مارجريت عازر، نائب رئيس الحزب أيضًا، ورامي زهدي، مساعد رئيس الحزب للشؤون الإفريقية، إلى جانب عدد من قيادات الحزب البارزين.

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