كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة إلى النائب محمد عبد العليم داود، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة.

وقال جبالي للنائب داود: "أنا مش عارف أنت بتزعق ليه، وبتعلِّي صوتك ليه، وبتتخانق مع مين؟ اتكلم بهدوء وبراحة، ولا تعُد بالكلام من البداية. قل تعديلك وادخل في الموضوع مباشرة، من غير خروج عنه، سيادة النائب؛ ده إنذار أخير لك".

وطلب رئيس المجلس قطع الصوت عن النائب داود، مؤكدًا أنه قد يتم التصويت على إخراجه من الجلسة إذا لم يلتزم باللائحة وأعراف الجلسة.

ورد النائب داود قائلاً: "أنا نائب قديم وأعرف اللائحة جيدًا".

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